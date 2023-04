Twee Iraanse vrouwen zonder hoofddoek opgepakt nadat man hen besmeurde met yoghurt

Amerikaan­se media: Er loopt een tweede onderzoek naar Trump die zwijggeld betaalde na een affaire

De Amerikaanse justitie onderzoekt een tweede zaak waarbij ex-president Donald Trump zwijggeld zou hebben betaald om een affaire te verhullen. Het gaat om 150.000 dollar voor voormalig Playboy-fotomodel Karen McDougal die zelf beweert dat ze in 2006 een relatie had met Trump, meldt de krant The Wall Street Journal.