Twee gewonden door tweede schietpartij Jeruzalem in twee dagen, schutter is 13 jaar

Twee personen zijn zaterdag gewond geraakt bij een schietincident in de buurt van de Oude Stad in Oost-Jeruzalem, meldt de Israëlische hulpdienst. De politie spreekt van een ‘terroristische aanval’ en zegt dat de dader een 13-jarige Palestijn is. Het is het tweede schietincident in twee dagen tijd: vrijdag werden zeven mensen doodgeschoten bij een synagoge in Oost-Jeruzalem.

De 13-jarige schutter is volgens Israëlische media neergeschoten door twee burgers met wapenvergunningen. Het kind wordt behandeld in een ambulance van de politie. De twee slachtoffers zijn met schotwonden in hun bovenlichaam overgebracht naar een ziekenhuis.

Het gaat om mannen van 47 en 23 jaar oud, volgens Israëlische media vader en zoon. De toestand van de jongere man is volgens de hulpdienst ernstig, die van de oudere man ‘matig tot ernstig’.

Het is niet duidelijk of het schietincident te maken heeft met het geweld en de onrust van de afgelopen dagen. Donderdag stierven negen Palestijnen bij een Israëlische inval op de Westelijke Jordaanoever en vrijdag werden zeker zeven mensen door een Palestijnse man doodgeschoten bij een synagoge in Oost-Jeruzalem. Het gebedshuis staat in het oosten van Jeruzalem, in het door Israël ingelijfde deel van de stad. Het was volgens de politie voor Israël een van de dodelijkste aanvallen van de recente jaren.

42 aanhoudingen

De Israëlische politie heeft na de schietpartij bij de synagoge 42 aanhoudingen verricht. Het gaat om onder anderen familieleden van de Palestijnse schutter (21), die na een achtervolging werd gedood door de politie. In het onderzoek zijn onder anderen de ouders en buren van de schutter opgepakt voor verhoor, melden Israëlische media. De man woonde in Oost-Jeruzalem. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat hij betrokken was bij militante activiteiten of lid was van een gewapende Palestijnse groepering.

De spanningen tussen Isräel en de Palestijnen zijn de afgelopen tijd hoog opgelopen. Donderdag stierven op de Westelijke Jordaanoever negen Palestijnen, bij een inval van het Israëlische leger in het vluchtelingenkamp Jenin. Het was de dodelijkste inval van de afgelopen jaren. Na de operatie in Jenin kwam het tot raketaanvallen vanuit de Gazastrook, die Israël beantwoordde met luchtaanvallen. De Palestijnen hebben de samenwerking met Israël op het gebied van veiligheid beëindigd.

