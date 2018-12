Twee gewonden door ontploffing voor kerk in centrum van Athene

Skiërtje (12) na veertig minuten levend vanonder lawine gered

26 december Een 12-jarige jongen is levend vanonder een lawine gered in de Franse Alpen. Het kind lag ongeveer veertig minuten bedolven onder de sneeuw. Het is een klein mirakel dat hij nog leeft, zeggen de hulpdiensten. De overlevingskansen na een kwartier onder de sneeuw zijn immers miniem.