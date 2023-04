Twee doden, tien gewonden bij brand in restaurant Madrid

Verborgen vijand zorgt dagelijks voor slachtof­fers in Oekraïne

Landmijnen zorgden tot nu toe voor zeker 750 burgerslachtoffers in Oekraïne. Bijna elke dag vallen er doden of gewonden door ontploffende mijnen. Nu het weer warmer wordt en meer mensen op pad gaan, is de verwachting dat het aantal slachtoffers snel toeneemt. ,,Opruimen duurt tientallen jaren.’’