Twee doden nadat auto in publiek belandt tijdens Belgische rally

Republi­kein Liz Cheney voert campagne voor Democraten

Op een campagnebijeenkomst voor de Democraat Elissa Slotkin in Michigan was een opvallende spreker te horen. De Republikein Liz Cheney riep de inwoners van de staat op om op de Democraten te stemmen bij de tussentijdse verkiezingen van volgende week, de zogeheten midterms, aldus de Amerikaanse krant The New York Times.

2 november