Twee doden gevonden onder puin na explosie Antwerpen

Ook Emilie was in de buurt toen de explosie gisteravond plaatsvond. In het gebouw dat instortte zat onder meer een Italiaans restaurant. Twee aangrenzende panden raakten ook zwaar beschadigd en zijn niet meer bewoonbaar. In het ingestorte gebouw zaten ook drie appartementen. ,,We zagen jonge mensen vanonder het puin naar boven kruipen. Ze zagen helemaal zwart. Mensen waren aan het roepen en gillen. Haast het hele gebouw ligt in puin. De hele voorkant is volledig ingestort. Ook de huizen ernaast zijn beschadigd,” zegt Emilie tegen aan het Nieuwsblad.



De 54-jarige Adriano woont naast het ontplofte gebouw. Zijn dochter raakte bij de knal gewond. ,,Ik was klaar om te gaan slapen toen het plots was alsof er een enorme bom ontplofte. Letterlijk alle ramen van het gebouw vlogen in scherven uit elkaar. Het was verschrikkelijk. Het glas vloog meters ver,” zei hij gisteravond laat tegen het Nieuwsblad. ,,Mijn dochter is er het ergst aan toe van het hele gezin. Ze heeft overal pijn en wil naar het ziekenhuis. We wachten op een ambulance en ik wil dat ze zo snel mogelijk verzorgd wordt. Ik sta te trillen op mijn benen. De voordeur lag drie meter verder, gewoon weggeblazen door de schok. Ik probeer nu familie te bereiken voor onderdak vannacht. Ons appartement is een ravage.”