Twee doden en zeven gewonden na 'hinderlaag’ bij opname rapvideo in VS

De dodelijk getroffen slachtoffers zijn Gonzalo Gonzalez (20) en Jonathan Jimenez (22). De gewonden zijn 17 tot 23 jaar oud. Het is de Amerikaanse politie nog niet duidelijk wie precies de artiest of groep was voor wie een video werd opgenomen. De rappers en hun entourage werden door mensen in auto's en mogelijk ook mensen te voet onder vuur genomen. Het ging allemaal heel snel, stelt de politie, en het is onduidelijk wie de kogels afvuurde. Wel is duidelijk dat er enorm vaak geschoten is.