Twee doden en gewonden in Tel Aviv door aanslag in uitgaansstraat

Mogelijk gaat het weer om een aanslag aangezien in vastenmaand ramadan de spanningen tussen Palestijnen en Israëliërs vaker oplopen. In een maand tijd zijn dertien inwoners bij aanslagen om het leven gekomen. Duizend militairen versterken sinds kort de Israëlische politie. Het is de ergste uitbarsting van geweld in Israël in jaren.