Twee doden en gewonden bij noodweer op Corsica: windstoten tot 224 kilometer per uur

met videoHet eiland Corsica, in de Middellandse Zee, wordt getroffen door hevige onweersbuien en krachtige windstoten. Daarbij kwamen al twee personen om het leven. Anderen raakten gewond door omgewaaide bomen op campings. Ruim duizend woningen zitten zonder elektriciteit en er is schade aan daken. Voor de gehele regio geldt tot morgenochtend code oranje.

Het eerste slachtoffer overleed op een camping in Balagne. De tweede dode, een 20-jarige vrouw, overleed op kampeerplaats Le Sagone in de stad Vigo. Negen andere personen liepen verwondingen op. Op sociale media is te zien hoe hevig het noodweer huishoudt. De situatie is vooral ernstig op het westelijk deel van het eiland. De brandweer heeft de handen vol aan het vrijmaken van wegen en reddingen op zee.

Het Franse weerstation Météo France meldt dat er vandaag in Marignana een windstoot van 224 kilometer per uur is gemeten en 197 kilometer per uur in Calvi. Ook in de grootste stad van het eiland, Ajaccio, spookt het. Het weerstation van Parata registreerde een windstoot van 158 kilometer per uur en het weerstation van Campo dell’Oro noteerde een windstoot van 131 kilometer per uur.

Volgens de voorspellingen van Météo France komen er meer hevige regenbuien aan, die mogelijk grote schade kunnen aanrichten. Er wordt zo’n 50 tot 80 liter neerslag per vierkante meter verwacht. In de loop van de dag zou het weer iets beter moeten worden maar komende nacht moet Corsica opnieuw op onweer, forse windstoten en veel regen rekenen. De onweersbuien trekken morgenochtend richting Italië.

Volledig scherm Het noodweer zoals in beeld gebracht door Twitter-gebruikers. © Twitter

Italië krijgt vooruitlopend op morgen, in de loop van de middag en avond, al regen en onweer te verwerken. De temperatuur stijgt tot 32 graden, meldt Weerplaza. Vannacht is het bewolkt met kans op een hagelbui en onweer en koelt het af tot ongeveer 20 graden. FC Twente komt vanavond in Florence in actie tegen Fiorentina in de play-offs van de Conference League. De wedstrijd begint om 21.00 uur.



