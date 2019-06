Twee doden bij gewelddadige betoging tegen regering Haïti

Lichaam VN-sol­daat uit Ko­rea-oor­log gevonden

Het lichaam van een VN-soldaat is afgelopen week gevonden in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. De soldaat vocht vermoedelijk mee in de Koreaanse oorlog die duurde van 1950 tot 1953. Dat maakte het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zondag bekend, schrijft persbureau Yonhap.