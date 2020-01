Twee doden bij bosbranden Australië, eerste evacués veilig aan land

Het door immense bosbranden getroffen gebied in Zuidoost-Australië maakt zich op voor het ergste weekend sinds de branden begonnen, met hevige wind en hoge temperaturen. Het vuur bedreigt nu ook dichter bevolkte gebieden, waaronder buitenwijken van Sydney. Zaterdag kwamen op Kangaroo Island, een populaire toeristische bestemming in Zuid-Australië, twee mensen om door het niet te stoppen vuur. Dat maakte de minister-president van de staat Steven Marshall bekend.

De lichamen werden gevonden in een auto op een weg even buiten de plaats Parndana. Waarschijnlijk zijn de inzittenden door het vuur ingesloten geraakt.

,,Onze gedachten zijn bij de families en bij hen die hierdoor zijn getroffen’’, aldus Marshall. ,,Het benadrukt echt nog eens hoe belangrijk het is dat mensen naar de waarschuwingen luisteren. Dit is een hele gevaarlijke situatie op Kangaroo Island.’’

Volgens Marshall begonnen de bosbranden al op 20 december op het eiland, maar escaleerde de situatie vrijdagnamiddag door de weersomstandigheden.

‘Een verschrikkelijke dag’

Gladys Berjiklian, de premier van de deelstaat New South Wales, zei dat haar staat ,,opnieuw een verschrikkelijke dag’’ te wachten staat. Ze riep mensen in de getroffen gebieden op te vertrekken nu het nog kan.

Commandant Rob Rogers van van de brandweer in New South Wales waarschuwt dat de branden zich ,,angstaanjagend snel’’ kunnen uitbreiden. Vonken die door de wind worden gedragen, kunnen nieuwe branden veroorzaken of bestaande vuren vergroten. ,,Helaas zullen we vrijwel zeker woningen verliezen, maar we zijn blij als er geen mensenlevens verloren gaan’’, aldus Rogers.

In New South Wales zijn momenteel meer dan 130 bosbranden gaande. De temperatuur komt vandaag naar verwachting halverwege de 40 en 50 graden uit, met sterke wind en een lage vochtigheid.

In de staat Victoria is sprake van 48 branden, over een gebied van bijna 320.000 hectare. De situatie dreigt daar nog te verslechteren door draaiende zuidenwind.

Sinds de branden in september uitbraken, is al zo’n 5 miljoen hectare land verwoest en zijn meer dan 1400 huizen in vlammen opgegaan. 23 mensen zijn omgekomen als gevolg van de bosbranden.

Vanwege de escalerende situatie in het gebied heeft de Australische regering 3000 reservisten opgeroepen om mee te helpen bij de bestrijding van de branden. Dat heeft premier Scott Morrison zaterdag medegedeeld. Het is de grootste oproep van reservisten sinds mensenheugenis. ,,Het besluit van vandaag brengt meer mensen op de been, meer vliegtuigen in de lucht en meer schepen op zee’’, aldus Morrison.

Eerste geëvacueerden afgezet in Melbourne

De Australische marine heeft de eerste evacués, die vanwege de bosbranden vast zaten aan de oostkust, na een tocht van 20 uur overgebracht naar een opvangplek in de buurt van Melbourne. Het schip MV Sycamore bracht 58 van de 4000 mensen die naar een strand waren gevlucht in de geïsoleerde plaats Malla­coota, in de zuidelijke deelstaat Victoria, aan wal in Hastings.

De groep die nu is aangekomen bestaat uit kleine kinderen en hun ouders, senioren en mensen die astma hebben. Onder hen is de 16-jarige Emily Wellington uit Melbourne, die in Mallacoota was voor twee weken vakantie. ,,Voor iemand die nog nooit een brand heeft meegemaakt is het erg angstaanjagend. Ik ben blij dat ik hier ben’’, zegt ze.

Het veel grotere schip HMAS Choules, met aan boord ongeveer duizend evacués, wordt zaterdag in de loop van de dag verwacht.

