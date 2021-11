Twee doden bij bizar incident in Zweeds concertgebouw, Abba-eerbetoon afgelast

Zeeland krijgt zijn zin, België grijpt eindelijk in bij chemiebe­drijf 3M om giftig PFAS

De Vlaamse overheid grijpt eindelijk in bij chemiebedrijf 3M nabij de Antwerpse haven. De productieprocessen waarbij het giftige PFAS vrijkomt, zijn per direct stopgezet. Dat is de enige manier om omwonenden te beschermen, stellen de Belgische autoriteiten. Ook in Zeeland leven er al jaren zorgen over de uitstoot door 3M.

29 oktober