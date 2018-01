Twee dode opvarenden gevonden op brandende olietanker

20-jarige uit Florida wint jackpot van 234 miljoen euro

3:29 In de Amerikaanse staat Florida heeft de 20-jarige Shane Missler een enorme jackpot gewonnen: met het loterijspel Mega Millions won hij 451 miljoen dollar (376 miljoen euro). De jongeman, die in de VS nog niet eens oud genoeg is om alcohol te mogen drinken, opteerde voor een onmiddellijke uitbetaling van 234 miljoen euro.