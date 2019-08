Twee Belgische broers worden drie minuten na elkaar vader

Terug naar naar 25 december 2018. De familie Broes zit gezellig rond de kersttafel van grootvader Florent en grootmoeder Agnes in Bonheiden wanneer kleinzoon Sweder Broes (30) het heugelijke nieuws deelt: hij en zijn vriendin Lynn Van Campenhout (29) verwachten hun eerste kind. Blijdschap alom. Traantjes ook, want wat een verrassing. Sweders oudere broer Jordi (32) en zijn vriendin Heleen Vermeulen (30) kijken elkaar geschrokken aan. Ook zij hadden die avond een aankondiging gepland. Exact dezelfde. ,,Wij hebben ook iets te vertellen’’, zegt Jordi. Het geluk in huize Broes kan niet op. Het eerste kleinkind wordt verwacht op 9 augustus, het tweede een weekje later, de zestiende.

Beroepsgeheim

10 augustus 2019, half vijf ’s morgens. Jordi en Heleen arriveren in allerijl op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Een weekje eerder dan gepland. 45 minuten later rijden ook Sweder en Lynn de parking op. ,,Daar stond de bedrijfswagen van Jordi”, vertelt Sweder. ,,Omdat we in hetzelfde bedrijf werken, herkende ik die meteen. We wisten dus dat zij ook binnen waren. Alleen wilde het personeel niets zeggen, vanwege hun beroepsgeheim. Toen we elkaar even later op WhatsApp spraken wisten we zeker: Onze kinderen zouden op dezelfde dag ter wereld komen.”

Verrassing

Seppe Broes, zoon van Sweder en Lynn, slaakte als eerste zijn kreetje, om 13.35 uur. Amper drie minuten later klonk in de kamer daarnaast een vergelijkbaar kreetje. Zijn nichtje Céleste Broes, dochter van Jordi en Heleen, kwam ter wereld. ,,En toen moesten we onze ouders nog de grootste verrassing van hun leven bezorgen’’, grinnikt Jordi. ,,Toen Sweder hen belde via FaceTime om het goeie nieuws te vertellen, stak hij ook even de gang over. Want ja, er was nog meer goed nieuws te melden. Onze ouders, zich van geen kwaad bewust dat Heleen wel eens een weekje eerder dan gepland kon bevallen zijn, schrokken zich te pletter toen ze ons, inclusief baby, te zien kregen.”

Het kersverse nichtje en neefje zorgden trouwens al voor een eerste blunder. ,,De burgerlijke stand van Bonheiden kwam onze kindjes hier ter plekke registreren’’, vertelt Sweder. ,,Zij gingen er al van uit dat Seppe en Céleste een tweeling waren. Dezelfde familienaam en amper drie minuten verschil. Je kan het hen niet kwalijk nemen.’’