Twee arrestaties om fatale brand in saunacomplex Zuid-Korea

De brand ontstond in de parkeergarage van het pand en greep razendsnel om zich heen. De Zuid-Koreaanse premier Lee Nak-yon bracht zondag een bezoek aan de rampplek. Lee verklaarde dat er lessen uit de ramp moeten worden getrokken en dat de veiligheid in het land moet worden verbeterd.

In het gebouw bevonden zich een fitnesscentrum, een openbaar zwembadcomplex en verschillende restaurants. In een sauna werden een twintigtal lichamen teruggevonden. Veel van de slachtoffers zijn volgens de brandweer waarschijnlijk compleet verrast door het vuur en konden geen kant meer op.

Het was de zwaarste brand in Zuid-Korea sinds in 2008 veertig mensen om het leven kwamen in Incheon, een buitenwijk van Seoel.