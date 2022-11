Twaalf nieuwe locaties met trajectcontrole geïnstalleerd in Vlaanderen, maar of ze ook gebruikt worden?

Ruzie in Antwerps café loopt totaal uit de hand: man in hals gestoken en in levensge­vaar naar ziekenhuis

ANTWERPEN - Een 42-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt na een uit de hand gelopen ruzie op het Mechelseplein. De man werd in de hals gestoken, vermoedelijk met een stuk glas, nadat hij het aan de stok kreeg met iemand anders bij Café Barbossa. Hij is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

