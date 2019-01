Twaalf illegale werknemers na jaren trouwe dienst ontslagen bij golfbaan Trump

Bij een golfclub van Donald Trump in New York zijn twaalf illegale werknemers deze maand ontslagen. De meesten van hen werkten al tien jaar of langer zonder geldige papieren voor de Trump organisatie, zo heeft hun advocaat Anibal Romero laten weten.

Volgens de advocaat van de ontslagen werknemers wisten de managers op de golfbaan al die tijd van hun illegale status, maar accepteerden ze desondanks de valse documenten. Hun ontslag komt daarom totaal onverwacht, zo schrijft The Washington Post.

Trump haalt in zijn speeches regelmatig hard uit naar de miljoenen illegaal in de Verenigde Staten verblijvende immigranten. Volgens hem pikken zij de banen in van Amerikaanse burgers en zorgen ze voor veel criminaliteit. Hij wil daarom een muur bouwen bij de grens met Mexico.

Met valse documenten aangenomen

Daarop kwamen werknemers van een andere Trump-golfclub in New Jersey vorige maand naar voren om te zeggen dat de managers ze daar hadden ingehuurd, in de wetenschap dat ze illegaal in het land waren en zelfs iemand hadden geholpen valse documenten te bemachtigen.

Mogelijk als reactie daarop riep de manager van de golfclub in Westchester County de immigrantenarbeiders op 18 januari één voor één bij zich en ontsloeg hen. ,,Dit is vals, deze mensen zijn hier al 12, 13, 14 jaar’’, zei advocaat Romero. Hij voegde daaraan toe, verwijzend naar een van de zonen van de president: ,,Eén had zelfs de sleutels van de slaapkamer van Eric Trump.’’

Volgens Eric Trump, die samen met zijn broer Donald jr. de dagelijkse bewindvoering van de clubs in handen heeft sinds zijn vader president is, is bij het ontslag de normale procedure gevolgd. ,,We doen altijd ons uiterste best om elke medewerker te identificeren die valse en frauduleuze documenten heeft afgegeven om op onwettige wijze aan werk te komen’’, zei hij in een reactie tegen de Washington Post. ,,In dat geval wordt direct over gegaan op ontslag.’’ Hij voegde eraan toe dat ‘het systeem kapot is’.

Een man die werd ontslagen, een voormalige onderhoudswerker uit Mexico die in 2005 werd aangenomen, vertelde tegen The Post dat hij moest huilen en smeekte het ontslag terug te draaien. ,,Ik heb altijd het beste van mezelf gegeven voor deze baan en ik heb nooit iets fout gedaan, alleen werk en werk’’, aldus Gabriel Sedano.

Romero, die ook allochtone werknemers vertegenwoordigt op de golfbaan van Trump in Bedminster, New Jersey, zei dat hij de autoriteiten van de staat New York en de FBI heeft gevraagd om de zaak te onderzoeken. ,,Er heerste al die jaren een ‘wat niet weet, wat niet deert-houding’ bij de club. We eisen een volledig onderzoek.’'