Turkse zakenman Kavala veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf

De Turkse filantroop en zakenman Osman Kavala is vandaag door een Turkse rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege betrokkenheid bij de couppoging in Turkije in 2016. Hij is wel vrijgesproken van de aanklacht die tegen hem liep wegens spionage.

Kavala zit sinds 2017 vast, toen hij werd opgepakt op doorreis in Turkije. Hij werd eerst beschuldigd van het financieren van protesten in 2013. Daarvan werd hij in 2020 vrijgesproken, maar direct erna werd hij weer opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016.

De Raad van Europa had Turkije opgedragen om Kavala vrij te laten, maar daar is geen gehoor aan gegeven. Turkije is lid van de raad en had daarom de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens om hem vrij te laten moeten uitvoeren.

Veel westerse landen hebben Ankara opgeroepen om Kavala vrij te laten. De zaak heeft de banden tussen Turkije en meerdere westerse landen, waaronder Nederland, flink onder druk gezet. Als filantroop zette Kavala zich onder meer in voor culturele diversiteit en activiteiten rond de Armeense en Koerdische cultuur.

De 64-jarige zakenman en filantroop werd in oktober 2017 op de luchthaven van Istanboel gearresteerd na een bezoek aan een cultureel project in samenwerking met het Duitse Goethe-instituut in de stad Gaziantep. Kavala zit al vier jaar zonder veroordeling vast.

Onschuld

Kavala, die zijn onschuld volhoudt, is een van de belangrijkste aanhangers van het maatschappelijke middenveld in Turkije. Zijn vader verdiende een vermogen in de tabakshandel en richtte een conglomeraat op (multinationaal bedrijf met meerdere divisies die verschillende producten maken, red.). Zoon Osman, die in het Britse Manchester studeerde, nam het bedrijf in 1982 over maar trok zich na verloop van tijd terug uit de operationele zaken en werd fulltime filantroop.

Hij richtte een non-profitorganisatie op genaamd Anadolu Kültür, die bruggen wil bouwen tussen verschillende etnische, religieuze en regionale groepen door het delen van kunst en cultuur. De organisatie steunde zowel Turkse als Koerdische artiesten, een Armeens-Turks jeugdsymfonieorkest en een Armeens-Turks bioscoopplatform. ‘Er is nauwelijks een cultureel initiatief in Istanboel waar hij niet bij betrokken is. Buitenlandse politici zoals Angela Merkel waardeerden hem als gesprekspartner’, schrijft Der Spiegel.

Terrorist

Erdogan beschouwt Kavala als een terrorist en noemt hem ‘de Turkse agent’ van de Amerikaans-Hongaarse miljardair George Soros. Die laatste schenkt via zijn Open Society Foundation veel geld aan goede doelen. De stichting komt onder andere op voor democratie, liberale waarden, minderheden en onafhankelijke media, maar stopte eind 2018 haar activiteiten in Turkije omdat ze haar werk naar eigen zeggen niet meer kon uitvoeren na ‘ongegronde beschuldigingen’ in de media. Erdogan had ‘de Hongaarse Jood’ Soros er vlak daarvoor van beschuldigd dat hij ‘landen probeert te verdelen en te vernietigen’.

Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken opende een onderzoek tegen zijn stichting wegens vermeende betrokkenheid bij de Gezi-protesten.