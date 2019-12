Turkse rechter: Blokkade Wikipedia is schending meningsvrijheid

Grote klopjacht in bossen Servië op voortvluch­ti­ge pedofiel na ontvoering meisje (12)

14:15 In de bossen in het zuidoosten van Servië wordt met man en macht gezocht naar een veroordeelde pedofiel. De 46-jarige man – die bekendstaat als de ‘kapper van Malča’ omdat hij het haar van zijn slachtoffers knipt – zou een week geleden een 12-jarig meisje hebben ontvoerd. Meer dan 200 Servische agenten zijn dag en nacht in touw met speurhonden, helikopters en warmtecamera's in een zoekactie die het Balkanland nu al enkele dagen in haar greep houdt.