Turkse president Erdogan dist geïrriteerde Poetin

Op beelden die voorafgaand aan de besprekingen tussen de twee werden gemaakt, is te zien hoe Poetin het allemaal zeer gênant vindt. De Russische leider is zichtbaar geïrriteerd, friemelt wat en trekt vooral een reeks ongemakkelijke gezichten, met een batterij camera’s op zich gericht. Het zichtbare ongemak duurt bijna een minuut, totdat Erdogan hem dan eindelijk begroet.



Op sociale media maken velen zich vrolijk over het voorval, aangezien juist Poetin een notoire pestkop is als het gaat om ontmoetingen met staatshoofden en andere leiders. In 2003 bestond hij het 14 minuten te laat te komen bij de Britse koningin Elizabeth. Bij de paus kwam Poetin pas na een uur opdraven, terwijl dit soort ontmoetingen altijd tot op de seconde zijn voorbereid. Toenmalig president Donald Trump moest ooit drie kwartier op Poetin wachten. Naar verluidt moest de toenmalige bondskanselier Angela Merkel - die hij wel vaker pestte - ooit zelfs vier uur en 15 minuten wachten op een ontmoeting met Poetin in 2014. Ook Viktor Janoekovitsj zat, toen hij president van Oekraïne was, eens vier uur op de gang te wachten. In 2002 liet Poetin de ouders van kinderen die waren omgekomen bij een vliegtuigongeluk twee uur op zich wachten op een begraafplaats.