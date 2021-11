Turkse politie beëindigt met harde hand protest tegen geweld jegens vrouwen

Arts: Georgische oud-president Saakasjvi­li heeft hongersta­king beëindigd

Oud-president Michael Saakasjvili van Georgië heeft na vijftig dagen zijn hongerstaking beëindigd. Dat heeft zijn arts vrijdagnacht gezegd. Saakasjvili was eerder op de avond overgebracht naar een militair hospitaal in Gori, op ongeveer 90 kilometer van de Georgische hoofdstad Tbilisi. De 53-jarige politicus was sinds 1 oktober in de gevangenis in hongerstaking uit protest tegen zijn arrestatie.

20 november