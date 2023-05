Turkse oppositieleider maakt ruk naar rechts en belooft ‘miljoenen migranten’ terug te sturen

In zijn toespraak verhardde Kilicdaroglu duidelijk zijn toon ten opzichte van eerder in de campagne. ,,Erdogan, je hebt de grenzen en de eer van ons land niet beschermd”, sprak de seculiere oppositieleider. ,,Je hebt met opzet meer dan 10 miljoen vluchtelingen naar dit land gebracht. Zodra ik aan de macht kom, zal ik alle vluchtelingen naar huis sturen.’’

Naar Europa

De huidige president Erdogan sloeg de afgelopen jaren ook een steeds hardere toon aan tegen de miljoenen Syrische vluchtelingen in het land. Ook hij dreigde hen terug te sturen naar Syrië. Dat dreigement en de slechte economische situatie in Turkije zorgde er de afgelopen jaren voor dat duizenden Syrische gezinnen, die al jaren in Turkije waren, alsnog besloten door te reizen naar Europa en daar asiel aan te vragen. Het is een van de oorzaken van de huidige opvangcrisis in Nederland. Van de 51.000 asielzoekers die de afgelopen 12 maanden naar Nederland kwamen, had 40 procent de Syrische nationaliteit.