‘Onze heroïsche commando’s nemen deel aan Operatie Vredesbron en blijven oprukken oostelijk van de Eufraat’, aldus het Turkse ministerie van Defensie vanochtend via Twitter. Volgens getuigen stijgen rookpluimen op rond Ral al-Ayn, een stadje van 30.000 inwoners, waar eenheden van de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn gelegerd. Volgens Turkse bronnen zijn inmiddels 181 Koerdische doelen geraakt met F16’s en houwitsers. Twee door Koerdische strijders gecontroleerde dorpen over de grens zijn 'vrijgemaakt van terroristen’, melden Turkse staatsmedia vanochtend. Het zou gaan om Yabisa en Tel Fander. Turkse commado's zouden ook het dorp Beir Asheq hebben bereikt, vlakbij de stad Tell Abyad.

Een rookpluim bij Ras al-Ayn. © REUTERS De Koerden melden dat in de noordoostelijke stad Qamishli bewust een gevangenis met krijgsgevangenen van Islamitische Staat zou zijn aangevallen. Bedoeling zou zijn geweest dat daardoor IS-terroristen konden ontsnappen. ,,Dit soort aanvallen op gevangenissen met IS-gevangenen zullen catastrofale gevolgen hebben die de wereld in een later stadium misschien niet aankan", aldus een Koerdische verklaring.



Ook zou een poging van de Turkse troepen en hun Syrische bondgenoten om de noordelijke stad Ain Issa binnen te dringen zijn afgeslagen. Turkse troepen zijn Syrië op vier plekken binnengegaan. Twee locaties nabij Tel Abyad, 15.000 inwoners, en twee bij Ras al-Ayn, verder oostelijk. Volgens waarnemers zouden bij de aanvallen minstens vijf burgers en 16 Koerdische soldaten zijn omgekomen, terwijl 33 gewond zijn geraakt. Gesproken wordt van zes doden aan Turkse kant maar over hun identiteit is niets bekend. Bewoners die Tell Abyad ontvlucht zijn, getuigden tegenover het Duitse nieuwsagentschap DPA dat Koerdische troepen sommige burgers verboden om de stad te verlaten. ,,Ze willen hen gebruiken als menselijke schilden”, zegt een burger die anoniem wou blijven.

Kritiek

Ondertussen groeit de kritiek op het besluit van president Trump om groen licht voor het offensief te geven aan de Turkse president Erdogan in diens streven naar een ‘veilige zone’ – lees een diepe strook zonder Koerdische strijdgroepen langs de Turkse grens. De Turkse regering wil de zuidgrens veilig stellen om “een creatie van een toegangsweg voor terroristen” te voorkomen. De Turkse autoriteiten zouden de aanval ook voortzetten via de sociale media en jagen op posts die de Turkse aanval veroordelen. Volgens de Turkse politie maken schrijvers zich schuldig aan ‘propaganda namens een terreurorganisatie’, waarmee de Koerden worden bedoeld.

President Trump heeft – na veel kritiek op zijn deal met president Erdogan vanuit zijn eigen Republikeinse Partij – de Turkse aanval nu een ‘slecht idee’ genoemd. De Amerikaanse president deed tijdens een persconferentie een opmerkelijke uitspraak. Hij beargumenteerde het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Syrië door te zeggen dat de Koerden ‘ook niet hielpen bij de invasie van Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Trump verwacht dat Turkije zoals Erdogan hem zou hebben beloofd burgers en religieuze minderheden gaat beschermen en een humanitaire crisis zal voorkomen. De VN-veiligheidsraad komt vandaag in spoedzitting bijeen over de jongste ontwikkelingen in Syrië.

Een van Trumps belangrijkste medestanders in de Republikeinse Partij, senator Lindsey Graham, gelooft daar niets van en zei dat het ‘de grootste fout was van het presidentschap’dat hij de Koerden liet vallen. De Koerden waren een belangrijkste bondgenoot van Amerikaanse soldaten op de grond in de strijd tegen Islamitische Staat. Inmiddels heeft Iran, bondgenoot van Syrië en een belangrijke regionale speler, van Turkije onmiddellijke terugtrekking geëist van Syrisch grondgebied.

Een man wuift met de Turkse vlag als eenheden van het Turkse leger de Syrische provincie Sanliurfa binnengaan. © AFP

Crisis