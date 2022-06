Turks vrachtschip met graan dat als eerste Marioepol verliet via Rusland onderweg naar Turkije

,,De Azov Concord voltooit het laden van kolen in Novorossiejsk en gaat naar Turkije”, meldde het Russische persbureau Tass gisteravond. Twee dagen eerder kwam het in die Russische havenstad aan. Volgens satellietinformatie heeft het schip de Turkse plaats Zonguldak aan de Zwarte Zee als nieuwe bestemming.

De Azov Concord viel in mei na hevige gevechten in handen van Russische troepen en pro-Russische Oost-Oekraïense milities. Op 22 juni, kort na een overleg tussen Turkije en Rusland, kon de Concord de haven van Marioepol verlaten. Tijdens dat overleg sprak een Turkse delegatie in Moskou over de export van graan uit de Oekraïense havens. Die ligt door de oorlog vrijwel helemaal stil.

Eerste buitenlandse schip

Turkije heeft goede relaties met Oekraïne en met Rusland en probeert via onderhandelingen de strijdende partijen zo ver te krijgen dat ze export van bijvoorbeeld tarwe uit Oekraïne over de Zee van Azov en de Zwarte Zee mogelijk maken. Oekraïne acht de kans echter minimaal dat er met bemiddeling van ook de Verenigde Naties een ​​akkoord met Rusland komt waardoor de scheepvaart weer op gang komt.



Volgens het Turkse ministerie van Defensie is de Azov Concord het eerste buitenlandse vrachtschip dat sinds de gevechten in mei de haven heeft verlaten. Over de lading wilde het ministerie niets zeggen.