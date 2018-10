Turkije voelt Saoedische aanklager aan de tand over moordcommando Khashoggi

De columnist van The Washington Post en criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman bezocht vier weken geleden het consulaat in Istanboel en verdween daarna spoorloos. Zijn dood is inmiddels bevestigd, maar zijn lichaam nog niet gevonden.



De Saoedische aanklager Saud Al Mojeb bracht vandaag een bezoek aan het consulaat in Istanboel. Zijn bezoek volgt op wekenlange ontkenningen van Saoedische zijde. Dat leidde tot een hoog opgelopen crisis rond 's werelds grootste olieproducent.



De autoriteiten daar hielden aanvankelijk vol dat Khashoggi het consulaat na afhandeling van papierwerk in goede gezondheid had verlaten. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, heeft Riyadh opgeroepen het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden.