Turkije pakt honderden mensen op wegens vermeende banden met PKK

Demonstran­ten Myanmar ondanks geweld opnieuw de straat op

10 februari Demonstranten in hoofdstad Naypyitaw in Myanmar zijn ook na de meest gewelddadige dag tot nu toe de straat opgegaan om te protesteren. Honderden ambtenaren liepen door de straten van Naypyitaw in een mars van burgerlijke ongehoorzaamheid, waarbij ze werden vergezeld door doktoren, leraren en treinpersoneel.