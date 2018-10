Turkije noemt hoofdverdachte van vermoedelijke moord op kritische journalist

De regeringskrant Sabah wijdde een hele pagina aan de ,,leider van het executiecommando’', die Bin Salman vaak vergezelde op diens reizen. The New York Times had de man ook al geïdentificeerd als begeleider van de machtige kroonprins.

Volgens Sabah is de hoofdverdachte een geheim agent, die op de dag dat Khashoggi verdween om 3.38 uur in Istanbul landde en om 9.55 uur in het consulaat was. Beelden van bewakingscamera’s zouden dat bewijzen.

Geen openheid van zaken

De Turkse autoriteiten hebben tot nu toe geen openheid van zaken gegeven over het bewijsmateriaal dat tot nu toe is verzameld. Wel wordt er gestaag informatie gelekt naar Amerikaanse en naar Turkse media die loyaal zijn aan de regering van president Erdogan.

Op de opname zou te horen zijn dat de journalist werd gedood in het kantoor van de Saoedische consul-generaal, slechts enkele minuten nadat hij het consulaatgebouw dinsdagmiddag 2 oktober na lunchtijd binnenliep.

Ook is een stem te horen die de consul verzoekt om zijn kantoor te verlaten. De stem is volgens de Turkse recherche de Saudische forensische specialist Salah Al Tabiqi. Hij geeft de andere aanwezigen het advies naar muziek te luisteren terwijl hij het lichaam van Khashoggi in stukken zaagt.

Consequenties

Ook de Amerikaanse president Donald Trump gaat er nu vanuit dat de Saudische journalist Jamal Khashoggi niet meer in leven is. ,,Daar ziet het wel naar uit volgens mij. Het is heel triest’', zei Trump tegen verslaggevers op Andrews Air Force Base. Khashoggi was onder meer columnist van The Washington Post.

The New York Times meldde vandaag dat Trump gelooft dat een rapportage van de inlichtingendienst klopt waarin staat dat hoge Saudische functionarissen een rol hebben gespeeld bij de moord op de kritische Khashoggi. Het is volgens hem nog te vroeg om conclusies te trekken over de opdrachtgever, maar de consequenties voor de schuldigen moeten zwaar zijn.

Verloofde

De Turkse autoriteiten doen uitgebreid onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi. Hij is niet meer gezien sinds hij op 2 oktober de Saoedische ambassade in Istanboel binnenging. Hij was daar om documenten op te halen voor zijn aanstaande huwelijk. Zijn verloofde Hatice Cengiz stond buiten te wachten, maar Khashoggi kwam niet meer naar buiten.

De vrouw heeft tien uur op de stoep gestaan. Voordat hij naar binnen ging, gaf hij zijn twee telefoons aan Cengiz, met de mededeling dat ze alarm moest slaan als er iets met hem zou gebeuren.

Machthebber

Khashoggi is ingezetene van de VS waar hij ook voor The Washington Post werkte. Hij uitte veel kritiek op de Saudische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman.