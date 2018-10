Turkije levert bewijs over moord op journalist in Saoedisch consulaat

Turkse autoriteiten zeggen dat ze bewijsmateriaal openbaar zullen maken waaruit blijkt dat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi (59) is gedood in het Saoedische consulaat in Istanboel. Zijn lichaam zou daarna uit het gebouw zijn gesmokkeld en op een nog onbekende plaats zijn achtergelaten.

Politiemensen hebben tegen het staatspersbureau Anadolu gezegd dat vorige week dinsdag, op dezelfde dag dat Khashoggi het consulaat bezocht en spoorloos verdween, een groep van 15 Saoediërs in Istanboel aankwam en naar het consulaat ging. Dit doodseskader zou ‘speciaal voor de moord’ zijn ingevlogen. Kort daarna hebben ze Istanboel weer verlaten. Ze reisden met twee vliegtuigen naar Turkije.

Consulaat

Zaterdagavond lieten Turkse autoriteiten uitlekken dat Khashoggi gedood is. Hij zou om het leven zijn gebracht toen hij een bezoek bracht aan het Saoedische consulaat in Istanboel om documenten op te halen voor het aanstaande huwelijk met zijn Turkse verloofde, Hatice Cengiz. Die stond buiten elf uur op hem te wachten. Dat hebben twee betrouwbare bronnen bij het onderzoek naar de verdwijning van de journalist gezegd tegen het persbureau Reuters.

,,We geloven dat de moord met voorbedachten rade is gepleegd en het lijk vervolgens uit het consulaat is weggebracht'', aldus een van de zegslieden. Turan Kişlakci, van de Turks-Arabische media vereniging, zei tegen de BBC dat Khasoggi op gruwelijke wijze werd gemarteld voordat hij werd gedood. ,,We hebben het over Daesh (Arabisch voor ISIL)'', zei hij. ,,Dit is echt hun mentaliteit.''

Ongegrond

Het Saoedische consulaat in Istanboel spreekt de Turkse beschuldigingen in alle toonaarden tegen. De bewering dat Khashoggi in het consulaat is vermoord, wordt als ‘ongegrond’van de hand gedaan. Het onderstreept dat Saoedi-Arabië het grootste belang hecht aan het beschermen van de veiligheid van zijn burgers.

Als het ter dood brengen van de journalist door de Turkse autoriteiten wordt bevestigd en onderbouwd met bewijs, dan zal dat leiden tot een ongekend internationaal schandaal voor de Saoedische koninklijke familie en kroonprins Mohammed bin Salman, de sterke man van het regime.

Vrijdag nog zei de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman in een interview met Reuters dat de Turkse politie het Saoedische consulaat mocht bezoeken om te zien of Khashoggi zich daar nog bevond. ,,Ze kunnen doen wat ze willen'', zei hij. De Saoedische autoriteiten zeiden dat hij kort na zijn bezoek weer was vertrokken. Dat werd door zijn verloofde tegengesproken. Saoedische diplomaten hebben tot nu toe nagelaten met bewijzen te komen voor het vertrek van de journalist uit het consulaat.

Bekendheid

Khashoggi is een van de bekendste Saoedische journalisten. Hij heeft 1,68 miljoen volgers op Twitter en is vooral kritisch over het beleid van kroonprins Mohammed bin Salman. Diens hervormingen in het oerconservatieve islamitische koninkrijk worden in westerse hoofdsteden geprezen.

In opdracht van Salman zijn echter ook honderden Saoediërs gearresteerd en achter tralies gezet wegens ‘corruptie’ en omdat zij de ‘nationale veiligheid’ in gevaar zouden brengen. Onder de slachtoffers van de arrestatiegolven bevinden zich bekende ondernemers, religieuze leiders, intellectuelen, en zelfs vrouwelijke activisten die opkomen voor meer vrouwenrechten.

De koninklijke familie beschouwde de spoorloos verdwenen journalist Khashoggi vermoedelijk als een van haar gevaarlijkste critici, aldus waarnemers. Hij kon niet worden weggezet als een beroepsdissident. Tientallen jaren maakte hij deel uit van de hoogste kringen in het koninkrijk en was adviseur van een voormalige directeur van de inlichtingendienst.

Column

Nadat de politie diverse van zijn vrienden had gearresteerd, zijn column was geannuleerd door de krant al-Hayat, en was gewaarschuwd om te stoppen met tweeten, verliet Khashoggi Saoedi-Arabië. Hij koos ervoor om in de Verenigde Staten in ballingschap te leven. Daar schreef hij opiniestukken voor de Washington Post. Ook was hij regelmatig te gast bij Arabische en westerse tv-zenders om commentaar te geven op ontwikkelingen in zijn land.

,,Ik heb mijn huis, mijn familie en mijn baan verlaten en ik verhef mijn stem'', schreef hij in september 2017. ,,Iets anders doen zou degenen verraden die in de gevangenis wegkwijnen. Ik kan spreken terwijl zovelen dat niet kunnen.''

Uit solidariteit en protest tegen de verdwijning van Khashoggi publiceerde de Washington Post, een blanco column op de plaats waar anders de bijdrage van de Saoedische journalist had moeten staan. De kop er boven was ‘Een missende stem’.

Erdogan

De Turkse president Tayyip Erdogan hoopt nog op een positieve uitkomst in de zaak van de verdwenen Saudische journalist Jamal Khashoggi. Volgens Erdogan worden de beschikbare camerabeelden bekeken en wordt er op vliegvelden uitgekeken naar Khashoggi.