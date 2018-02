Turkije laat voorzitter Amnesty toch nog niet vrij

Sommige Turkse media melden dat een officier van justitie bezwaar tegen zijn vrijlating heeft gemaakt. Die zou zich tot een andere rechtbank hebben gewend om de vrijlating terug te draaien. Andere media meldden dat Kiliç opnieuw is aangehouden op basis van een nieuwe aanklacht. Hij wordt donderdag naar verluidt voorgeleid in de regio Izmir.

C ouppoging

Kiliç zit al sinds juni vorig jaar in voorarrest, op verdenking van terroristische activiteiten die verband houden met de couppoging in 2016. De Turkse president Erdogan heeft de jacht geopend op mogelijke aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen, die volgens hem achter de couppoging zit. Gülen, die in de VS woont, is al heel lang een politieke rivaal van Erdogan. Eerder waren veel magistraten op de hand van Gülen, maar na zuiveringen heeft de rechterlijke macht een heksenjacht geopend op vermeende Gülen-aanhangers.