Turkije krijgt minder Europees geld voor voorbereiding op toetreding

Toerist sterft door vallend brokstuk in beroemde basiliek Florence

19 oktober Een 52-jarige Spaanse toerist is donderdag dodelijk getroffen door een stuk steen dat van de beroemde Santa Croce-basiliek in Florence afbrokkelde en naar beneden kwam. Het brokstuk was een stuk van de ondersteuning van een balk in het rechter dwarsschip van het godshuis waar onder anderen Galileo en Michelangelo een graf hebben.