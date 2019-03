Turkije heft blokkade NOS op en stuurt omstreden minister op bezoek

De Turkse autoriteiten hebben de blokkade op nieuwsberichten en beeldmateriaal van de NOS in Turkije grotendeels opgeheven. Ook komt minister van Buitenlandse Zaken Çavuşoğlu, die Nederland eerder ‘hoofdstad van het fascisme’ noemde, binnenkort naar Nederland voor een bezoek. Het zijn twee stappen in de normalisering van de diplomatieke verhoudingen tussen Nederland en Turkije.

Sinds eind december 2016 waren zowel de site als de apps van de NOS niet meer in Turkije te bekijken. Reden daarvoor was dat de Nederlandse omroep weigerde beelden te verwijderen die waren gemaakt van de moordaanslag op de Russische ambassadeur Karlov in de Turkse hoofdstad Ankara. Die aanslag werd gepleegd door een Turkse politieagent en gefilmd door de Turkse staatszender TRT. De Turkse autoriteiten verboden het verspreiden van de gruwelijke beelden. Zo lang de NOS weigerde de beelden te verwijderen, zou de blokkade blijven duren, zo kreeg de publieke omroep te horen.

Inmiddels werken de NOS-apps in Turkije weer en zijn links naar nieuwsberichten van de omroep gedeblokkeerd. De website is echter nog niet bereikbaar. Er wordt aan gewerkt om ook die te deblokkeren, zo hebben de Turkse autoriteiten aan Den Haag laten weten.

Het deblokkeren van het de omroep wordt gezien als een volgende stap in de normalisering van de betrekkingen tussen Turkije en Nederland, die ruim een jaar lang ongekend beschadigd waren. Daarin past ook een bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Çavuşoğlu aan Nederland, dat bezoek vindt plaats op 11 april.

Rel rond bezoek minister

Aanleiding voor de hoogopgelopen crisis in maart 2017 was de deportatie onder politiedwang van een Turkse minister naar Duitsland nadat zij onaangekondigd in Rotterdam was opgedoken om Turkse Nederlanders aan te moedigen Erdogan tijdens een referendum nog meer macht te geven. Het leidde tot rellen in Rotterdam.

De diplomatieke rel was voor president Erdogan reden om het kabinet-Rutte uit te schelden voor ‘overblijfselen van nazi’s’ en voor ‘fascisten’. Zijn minister Mevlüt Çavuşoğlu wiens vliegtuig toen geen landingsrechten in Nederland kreeg, drong er in die dagen bij de EU op aan ‘de fascistische handelingen van Nederland’ te veroordelen. Ook noemde hij Nederland ‘de hoofdstad van het fascisme’.

Maar sinds afgelopen zomer klinkt er vanuit Ankara een heel andere, verzoenende toon. Het charmeoffensief van de Turken richting landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland wordt mede gevoed door de problematische relatie met president Trump en het zwaar weer waarin de Turkse economie verkeert.

‘Turken hebben ons harder nodig dan wij hen’

Het kleine Nederland is voor het grote Turkije een partner van belang. In Nederland gevestigde bedrijven zijn al vele jaren de belangrijkste buitenlandse investeerders in het land van president Erdogan. ,,De Turken hebben ons harder nodig dan wij hen”, zo klinkt het in diplomatieke kringen.

Minister Çavuşoğlu nodigde zijn Nederlandse ambtgenoot Blok uit voor een bezoek aan Ankara. Beide bewindslieden maakten begin oktober duidelijk dat ze het roerige verleden achter zich wilden laten om een nieuwe start te kunnen maken. Blok was lovend over de ‘hartelijke ontmoeting’ en zei dat de relatie met Turkije was hersteld.