Turkije geeft zestal levenslang voor aanslag op vliegveld

Familie van der Valk teleurge­steld in handelswij­ze Belgen na vondst Corrie

19:33 De familie Van der Valk is niet te spreken over de handelswijze van de Belgische justitie na de vondst van het lichaam van Corrie (58) in een graf in Wallonië. Dat blijkt uit een zojuist verspreidde persverklaring. Daarin verwijten ze de hoofdofficier van justitie in de stad Namen wat hij gecommuniceerd heeft via de media. ,,Wij zijn bijzonder teleurgesteld.’’