Turkije deporteert Nederlandse correspondent

Boersma, sinds twee jaar correspondent voor het Financieele Dagblad in Turkije, ging gisteren tegen de middag naar een kantoor van de Vreemdelingendienst in de wijk Bakırköy. Daar had ze een afspraak over de jaarlijkse verlenging van haar verblijfsvergunning. ,,Een nieuwe perskaart had ik net gekregen. Vanuit Ankara lieten ze me weten dat mijn papieren in orde waren”, zegt Boersma via de telefoon.



,,Bij aankomst bij de Vreemdelingendienst kreeg ik te horen dat ik mee moest”. Ze werd gearresteerd en naar een politiebureau gebracht, in Kartaltepe, niet ver van de luchthaven Atatürk. Daar zei de politie dat ze zou worden gedeporteerd en minstens een jaar niet meer zou mogen terugkeren naar Turkije.



Over de reden voor het totaal onverwachte optreden van de politie tast ze in het duister. Volgens de immigratiedienst is haar uitzetting geen administratieve kwestie. ,,Ze hebben het er over dat ze informatie hebben waaruit zou blijken dat ik een gevaar ben voor de nationale veiligheid”, zegt Boersma verontwaardigd. ,,Mogelijk is iemand er met mijn identiteit vandoor”, zegt ze om haar nachtmerrie te onderstrepen. ,,Ik heb niets op papier gekregen waaruit blijkt waarom ik word uitgezet”. Geëmotioneerd zegt ze ,,Ik wil niet weg. Mijn leven is hier. Wat moet ik in Nederland gaan doen?”