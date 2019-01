Turkije: ‘Boersma had banden met terreurgroep Jabhat al-Nusra’

,,Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat Johanna Cornelia Boersma, freelance verslaggever van het Financieele Dagblad, deze ochtend is uitgezet’’, aldus zijn verklaring. ,,Wees gerust dat de deportatie van mevrouw Boersma op geen enkele manier verband hield met haar journalistieke activiteiten tijdens haar verblijf in Turkije.’’



Altun wil graag de omstandigheden verduidelijken van het plotselinge vertrek van Ans Boersma. ,,De Turkse autoriteiten hebben onlangs informatie ontvangen van de Nederlandse politie dat mevrouw Boersma banden had met een terroristische organisatie.’’ Later liet de woordvoerder weten dat het zou gaan om Jabhat al-Nusra. Die jihadistische groepering, die tegenwoordig anders heet, wordt doorgaans gelinkt aan terreurgroep Al Qaida. Meerdere Nederlandse Syriëgangers hebben zich de afgelopen jaren bij die groep aangesloten. Jabhat al-Nusra staat inmiddels bekend als Hayat Tahrir al-Sham en komt in Syrië geregeld in conflict met pro-Turkse strijdgroepen in de regio Afrin. Boersma was in september nog in die regio.



‘We hebben gehandeld op basis van inlichtingen uit Nederland en hebben voorzorgsmaatregelen genomen. Als een geloofwaardige buitenlandse overheidsinstantie je vertelt dat een van zijn burgers banden heeft met terrorisme, dan neem je geen risico’s’, zo voegt Altun er op Twitter aan toe.