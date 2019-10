Turken beschieten Amerikaanse troepen

Mysterie rond verdwij­ning van Fransman die gezin uitmoordde na ruim acht jaar opgelost

11 oktober De Fransman Xavier Dupont de Ligonnès die ervan wordt verdacht zijn complete gezin te hebben uitgemoord in april 2011 is opgepakt op het vliegveld van het Schotse Glasgow. De Franse politie zocht de man al 8,5 jaar en had ook Europol ingeschakeld. Sinds de moord ontbrak van de man echter elk spoor.