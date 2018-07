Tunesië laat door Duitsers uitgezette 'lijfwacht' Bin Laden vrij

Volgens de zegsman is er op dit moment onvoldoende bewijs tegen Sami A. (42) om hem nog langer vast te houden. Het onderzoek tegen de 'islamitische militant' en vermeende lijfwacht van Bin Laden gaat door. Hij kan voorlopig niet naar Duitsland reizen omdat er nieuwe verhoren op stapel staan en hij zich beschikbaar moet houden voor politie en justitie. Bovendien is zijn paspoort ingenomen en verlopen, aldus de woordvoerder.

Duitse oppositie- en mensenrechtengroepen hadden kritiek geuit op het besluit om A. uit te zetten, omdat hij in eigen land gefolterd zou kunnen worden.

De Tunesiër vroeg in 2006 tevergeefs asiel aan in Duitsland. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer beschuldigde hem in mei van het feit dat hij de lijfwacht van Bin Laden was en dat hij uitgezet moest worden.

1150 euro per maand

Sami A. kwam in 1997 in Duitsland als student. Daarna sloot hij zich naar verluidt aan bij al-Qaeda alvorens terug te keren naar Duitsland. Zijn kinderen hebben de Duitse nationaliteit. Hij leefde met vrouw en vier kinderen al jaren op kosten van de Duitse staat in of bij Bochum. In die gemeente kreeg A. een bijdrage als asielzoeker. Hij moest zich elke dag bij de autoriteiten melden. Uit antwoord op vragen van de partij AfD, in april, bleek dat hij ruim 1150 euro per maand ontving voor zijn gezin, dat ook over Duitse paspoorten beschikt.

Onterechte uitzetting

Duitse autoriteiten probeerden de ex-lijfwacht herhaaldelijk uit te zetten naar zijn geboorteland, maar de rechter stak daar telkens een stokje voor. In de laatste uitspraak oordeelde de rechtbank dat het risico bestond dat A. in Tunesië zou worden gemarteld.