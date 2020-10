Tsunamiwaarschuwing na zware aardbeving voor kust van Alaska

Belgische ziekenhui­zen staan aan rand van de afgrond: in een week tijd is het aantal coronapa­tiën­ten verdubbeld

19 oktober ,,Onze ziekenhuizen staan op de rand van de afgrond, op de rand van een drama. In Brussel en Wallonië staan we zelfs dicht bij een tsunami.” Aan het woord is geen duistere doemdenker, wel de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. ,,Als de coronacijfers zo blijven stijgen, kunnen we hen geen bed op de intensieve care meer garanderen.”