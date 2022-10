Tsjetsjeense president roept Rusland op ‘lichte kernwapens’ in te zetten: ‘Er moeten drastische maatregelen komen’

Ramzan Kadyrov, waarnemend president van de autonome deelrepubliek Tsjetsjenië, heeft het Russische leger opgeroepen om “kernwapens met een laag vermogen” te gebruiken in de oorlog met Oekraïne. “Volgens mij moeten er meer drastische maatregelen worden genomen”, aldus Kadyrov.

Kadyrov pleit onder meer voor “het afkondigen van de staat van beleg (oorlogstoestand waarbij het leger de macht in handen krijgt, red.) in de grensgebieden en het inzetten van kernwapens met een laag vermogen”, schreef hij in een bericht op Telegram, waarin hij eveneens het “nepotisme” binnen het Russische leger veroordeelde.

Kadyrov, een nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, uitte eerder al kritiek op de verliezen van het Russische leger in en rond de Oost-Oekraïense regio Charkiv. Zo postte hij eerder een video van elf minuten lang waarin hij benadrukte dat “er veranderingen moeten worden doorgevoerd” om het tij van de oorlog in het voordeel van Rusland te keren. In de video verklaarde hij bovendien dat hij persoonlijk met Poetin zou spreken om “de ernst van de situatie ter plaatse” uit te leggen.

“Gebrek aan militaire logistiek”

De Tsjetsjeen haalde ook hard uit naar Alexander Lapin, de kolonel van de Russische militairen die vochten in de strategische stad Lyman, die vandaag door de Oekraïners is heroverd. Kadyrov noemde Lapin “een middelmatige kolonel” die ontslagen moet worden. “Door een gebrek aan essentiële militaire logistiek zijn we vandaag verschillende nederzettingen en een groot stuk grondgebied kwijt”, klinkt het.

Kadyrov staat sinds 2007 aan het hoofd van Tsjetsjenië, een autonome deelrepubliek van de Russische Federatie, gelegen in de Noordelijke Kaukasus. De politicus is een uitgesproken voorstander van de oorlog in Oekraïne, waarbij Tsjetsjeense troepen een cruciaal onderdeel van het Russische leger uitmaken.

Ook andere bondgenoten van Poetin, onder wie de voormalige Russische president Dmitri Medvedev, moedigden Rusland al aan om kernwapens te gebruiken.