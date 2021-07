Trumps vertrouweling Giuliani mag niet als advocaat in Washington aan de slag

Het is niet duidelijk tot wanneer de schorsing, die alleen het arrondissement van het District of Columbia betreft, zal gelden. Het hof van beroep van het District of Columbia, waar Washington onder valt, vaardigde het bevel tot opschorting van Giuliani’s vergunning twee weken geleden uit.

Sinds 24 juni mag Giuliani ook in de staat New York voorlopig niet werken als advocaat. Volgens een rechtbank in heeft Giuliani gelogen toen hij de in de maanden na de presidentsverkiezingen de bewering herhaalde deze waren gestolen van oud-president Donald Trump. Die had Giuliani in de arm genomen om de overwinning van Joe Biden aan te vechten, maar aangespannen rechtszaken werden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.