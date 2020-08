Trumps adviseur Kellyanne Conway stapt plotseling op na Twitter-tirade dochter (15)

videoKellyanne Conway, een van de langstzittende adviseurs van president Donald Trump, gaat het Witte Huis al over een week gaat verlaten. Ze gaat zich op haar gezin concentreren, liet ze gisteren weten. Mogelijk hangt een reeks verontrustende tweets van haar dochter samen met haar beslissing.

Ze zei dat het haar eigen keuze was om te vertrekken. Volgens ingewijden bracht Conway president Trump zondag op de hoogte van haar vertrek.



De bekendmaking van haar vertrek komt aan de vooravond van de Republikeinse Nationale Conventie en met nog iets minder dan twee maanden tot de presidentsverkiezingen. Haar geplande speech woensdag op de conventie gaat volgens ingewijden door.



Haar echtgenoot George Conway liet weten zich terug te trekken uit het Lincoln Project, eveneens om meer tijd met zijn gezin door te brengen. George Conway is, net als zijn dochter, een uitgesproken tegenstander van Trump. Hij is een van de oprichters van het Lincoln Project, een politieke beweging van Republikeinen die de herverkiezing van Trump probeert te voorkomen.

Trumps adviseur Kellyanne Conway.

Uit de ouderlijke macht

Het plotselinge vertrek van de ouders van vier kinderen lijkt te maken te hebben met een reeks tweets van hun 15-jarige dochter Claudia, schrijven Amerikaanse media. Zij liet zaterdag op sociale media weten zich uit de ouderlijke macht te willen laten zetten, meldt onder andere Today.

‘Mijn moeders baan heeft mijn leven geruïneerd’, schreef ze onder meer. ‘Het gaat alleen maar om geld en bekendheid.’ De dochter vindt het verschrikkelijk dat haar moeder Trumps beleid moet verdedigen. ‘Je weet dat het leven zich tegen je keert als je eigen moeder naast een homofoob en een verkrachter staat’, liet ze al eerder op Twitter weten.

Na haar tweets van gisteren verduidelijkte Claudia dat haar wens om uit de ouderlijke macht gezet te worden niets te maken heeft met het werk van haar moeder. ‘Het is vanwege jarenlang trauma en misstanden uit mijn kindertijd’, schreef ze. Het is onduidelijk waar ze precies naar verwees. Claudia is een van de vier kinderen van het paar.

Campagneleider

De 53-jarige Conway stond in 2016 aan het hoofd van de presidentscampagne van Trump, nadat hij eerder Paul Manafort had ontslagen als campagneleider. Na de gewonnen verkiezingen trad ze aan in het Witte Huis als adviseur.

Conway was de eerste vrouw die een gewonnen Amerikaanse presidentscampagne leidde. Ze was in 2016 ook de eerste vrouw die de campagne van de Republikeinse presidentskandidaat leidde.

Conway vervulde een prominente rol in de staf van Trumps Witte Huis en staat ook bekend om haar opmerkelijke uitspraken. Zo sprak ze over ‘alternatieve feiten’ tijdens een discussie over het ‘bloedbad van Bowling Green’, dat nooit heeft plaatsgevonden. Ook zei ze dat de toenmalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn het volle vertrouwen van de president genoot, enkele uren voordat hij werd ontslagen.

Bekijk hier onze video's over Donald Trump:

