Trump zwakt kritiek op brexit af: 'Het is jullie beslissing, ik vind alles best'

Op een gezamenlijke persconferentie met May nam Trump wat gas terug en relativeerde zijn harde kritiek op Mays brexit-beleid. ,,Wat jullie ook doen: ik vind het prima. Het is jullie beslissing'', zei hij op duidelijk mildere toon. ,,De VS kijkt ernaar uit een geweldige bilaterale handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk te sluiten'', beloofde Trump, die premier May prees. ,,Dit is een geweldige kans voor beide landen die we volledig zullen aangrijpen.''



De twee leiders zaten vandaag weer met elkaar om de tafel, voor een 'positief debat over de toekomstige handelsrelaties', zei de Britse minister van Financiën Philip Hammond in een reactie op Trumps uitlatingen in een vraaggesprek met The Sun. Trump uitte in het interview zware kritiek op de plannen van May, die het Britse koninkrijk op belangrijke punten toch onder de vleugels van de Europese Unie houdt.



Sprak hij later mooie woorden over een handelsovereenkomst, in het eerdere interview waarschuwde Trump nog dat Mays plannen voor 'een zachte brexit' vermoedelijk fataal zijn voor een apart nieuw handelsakkoord tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk. Hij zei in het interview ook dat Mays politieke rivaal Boris Johnson, die begin deze week aftrad als minister van Buitenlandse Zaken, 'wél heeft wat er nodig is' voor het premierschap.