Trump zet bizarre traditie voort en verleent gratie aan kalkoen

Premier Hariri terug in Libanon

21 november De Libanese premier Saad Hariri is teruggekeerd in zijn vaderland, ruim twee weken nadat hij in Saudi-Arabië bekend had gemaakt af te treden. Hij landde vanavond op de luchthaven van Beiroet aan boord van een vliegtuig uit Caïro dat een korte tussenstop maakte op Cyprus, zo meldt zijn woordvoerder.