Trump woedend op Bannon na verwijt van 'landverraad'

Bannon vermeldt in zijn boek, dat is ingezien door persbureau Reuters, onder meer een ontmoeting tussen het kamp-Trump, onder wie Donald Trump Jr. en schoonzoon Jared Kushner, met een groep Russen in juni 2016. De Russen zouden hierbij belastende informatie hebben aangeboden over Hillary Clinton, Trumps rivaal in de race om het presidentschap. Bannon noemt deze vergadering 'verraad' en 'onpatriottisch'. Zijn boek komt volgende week uit.



Trump haalt in zijn verklaring genadeloos hard uit naar Bannon, die volgens de president 'slechts een medewerker' was. ,,Nu hij weer alleen is, krijgt hij door dat winnen niet zo makkelijk is als ik het laat lijken. Vanuit het Witte Huis liet hij valse informatie lekken om zichzelf belangrijker te maken dan hij was. Dat is het enige dat hij goed doet.''