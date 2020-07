Trump wenst Ghislaine Maxwell het beste toe

Trump zegt dat hij de zaak rond Maxwell, die verdacht wordt van medeplichtigheid aan kindermisbruik door de inmiddels overleden Jeffrey Epstein, niet goed heeft gevolgd. "Ik weet het niet. Ik heb het niet heel erg gevolgd", aldus Trump op de vraag of hij denkt dat Maxwell over anderen een boekje zal opendoen.

,,Eerlijk gezegd wens ik haar het beste toe. Ik heb haar door de jaren heen talloze keren ontmoet, vooral omdat ik in Palm Beach woonde en - ik denk - dat zij in Palm Beach woonden", zegt Trump die in het verleden ook met Epstein omging. ,,Maar ik wens haar het beste, wat er ook speelt. Ik ken de situatie met prins Andrew niet. Ik weet het gewoon niet. Ik ben me er niet van bewust", aldus de president.