Trump waarschuwt Iran: ‘Khamenei moet op zijn woorden letten’

,,De zogenoemde ‘Hoogste Leider’ van Iran, die de laatste tijd niet zo Hoog is geweest, heeft enkele nare dingen gezegd over de Verenigde Staten en Europa’’, schreef Trump in een tweet. ,,Hun economie stort in elkaar en hun mensen zien af. Hij moet heel goed op zijn woorden letten!’’

,,De raketaanval op de Amerikanen in Irak was een slag in het gezicht van een arrogante macht en het bewijs dat God met ons is’’, zei Khamenei (80) vrijdag tijdens zijn eerste sermoen in acht jaar tijd. De ayatollah noemde de dag waarop Iran Amerikaanse doelen aanviel ‘een dag van God’.

Ook sprak de ayatollah zijn steun uit voor de Revolutionaire Garde, het Iraanse militaire elitekorps. Hij zei tegen de aanwezigen, die onder meer ‘Dood aan Amerika’ scandeerden, dat de Garde hun strijd nu ook buiten de Iraanse landsgrenzen mag voeren, aangezien de VS de hooggeplaatste Iraanse generaal Qassem Soleimani hebben gedood. Hij riep de Amerikaanse troepen op om de regio te verlaten.

Crisis

Iran bevindt zich momenteel in een diepe crisis: de economie van het land heeft te lijden onder de buitenlandse sancties en er is toenemende druk van buitenaf. Bovendien heerst er veel onrust onder de bevolking, die nam verder toe sinds de Revolutionaire Garde vorige week per ongeluk een Oekraïens passagiersvliegtuig neerschoot te midden van de hoog opgelopen spanningen met de VS. Daarbij kwamen alle 176 inzittenden om. Het duurde echter meerdere dagen voordat de Garde toegaf dat ze verantwoordelijk was voor de vliegtuigcrash. Betogers richtten daarna hun woede op de Garde en het religieuze bewind. President Trump betuigde in tweets in het Engels en Farsi zijn steun aan de betogers.

,,Onze vijanden waren blij dat ze een excuus gevonden hebben om de Garde, het leger en ons systeem te ondermijnen’’, zei Khamenei tijdens zijn rede. ,,Deze Amerikaanse clowns die liegen en zeggen dat ze aan de zijde van het Iraanse volk staan, zouden moeten zien wie het Iraanse volk is.’’

,,De vliegtuigcrash was een bittere tragedie, die een gat in ons hart heeft gebrand’’, aldus Khamenei. ,,Maar sommigen hebben geprobeerd om het te gebruiken om de aandacht af te leiden van de marteldood van onze grote commandant Soleimani.’’