Trump vraagt Poetin om ‘de vuile was’ over Bidens familie buiten te hangen

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in een nieuw interview de Russische president Poetin opgeroepen om ‘alle schadelijke informatie’ die hij heeft over de familie Biden - de huidige president van de VS - vrij te geven.

Trump deed in het interview met JustTheNews deze week onbewezen beweringen over de zakelijke transacties in Rusland van Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president. Hij vraagt Poetin om alle informatie die hij mogelijk heeft over die transacties vrij te geven. Het is onduidelijk of dat materiaal daadwerkelijk bestaat, of dat het Kremlin er toegang toe heeft. Het bedrijf van Bidens zoon zou miljoenen hebben ontvangen van een oligarch in Moskou, claimt Trump. ,,Ik zou denken dat Poetin het antwoord daarop zou weten”, zei hij. ,,Ik denk dat hij het moet vrijgeven. Ik denk dat we dat antwoord moeten weten.’’

Media als CNN noemen het een ‘brutaal verzoek’ voor ‘binnenlandse politieke hulp van Amerika’s grootste tegenstander’. ,,Het is het laatste voorbeeld van de bereidheid van Trump om politieke hulp van buitenlandse mogendheden te vragen en te omarmen – zelfs van Poetin, die momenteel een bloedige oorlog tegen Oekraïne voert”, oordeelt CNN.

Rijkelijk beloond

De zoon van Biden is onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hunter Biden werd rijkelijk beloond voor advieswerk dat hij deed in het buitenland, waaronder Oekraïne en China, toen zijn vader vice-president was onder Barack Obama. Zo zat Hunter in de raad van bestuur van het Oekraïense gasbedrijf Burisma, dat is gelinkt aan corruptie. Trump probeerde daarmee Bidens kandidatuur voor het presidentschap in de wielen te rijden. Justitie onderzoekt deze transacties en mogelijke financiële misdrijven, maar hij wordt officieel nog nergens van verdacht.

Lees verder onder de foto...

Volledig scherm Joe Biden omhelst zijn vrouw, terwijl zijn zoon Hunter en dochter Ashley toekijken. © AP

Er is geen bewijs naar voren gekomen die de beweringen van Trump ondersteunen dat de Bidens betrokken waren bij corruptie of het Amerikaanse beleid beïnvloedden voor persoonlijk gewin. Hunter Biden ontkent enig wangedrag.

Het is niet voor het eerst dat Trump hulp vraagt aan Poetin. In 2016 drong hij er bij de Russische president op aan om de persoonlijke e-mails van toenmalig presidentskandidaat Hillary Clinton te hacken. De Trump-campagne profiteerde later ook van de Russische bemoeienis met de verkiezingen tegen Clinton, onder meer door gelekte e-mails. Leden van de binnenste cirkel van Trump ontmoetten tijdens de campagne ook een Russische agent die vuile was rond Clinton beloofde.

De video van Trump die Poetin om hulp vraagt, is gepubliceerd door een nieuwswebsite die is opgericht door John Solomon, een pro-Trump-journalist.

