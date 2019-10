Trump voert sancties in tegen Turkije na invasie Syrië: ‘Ik vernietig hun economie als dit doorgaat’

In de verklaring belooft hij de Turkse economie snel te vernietigen als het land ‘dit gevaarlijke en destructieve pad’ blijft volgen. Trump zegt ook dat Amerikaanse troepen die uit Syrië worden weggehaald, in dat geval opnieuw zullen worden ingezet en in de regio blijven om de situatie te volgen.

Ontsnappen

Turkije is vorige week woensdag begonnen met het al lang geplande militaire offensief in het noorden van Syrië. Het is gericht tegen Koerdische milities die de controle hebben over een groot gebied in het Syrische grensgebied. In dat gebied zitten ook strijders van terreurbeweging Islamitische Staat in kampen gevangen.