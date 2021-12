Trump verliest beroepszaak over documenten bestorming Capitool

Chinees koppel na 14 jaar herenigd met zoon, ontvoerd vanwege eenkindpo­li­tiek

Een koppel uit het zuiden van China is na veertien jaar herenigd met hun zoon. De 18-jarige jongen, Sun Zhuo, werd in 2007 op vierjarige leeftijd ontvoerd in de Chinese stad Shenzhen. Zijn ouders bleven altijd hopen dat ze hun zoon zouden terugvinden.

