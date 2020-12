Trump verleent ook gratie aan oud-campagneleider Paul Manafort en vertrouweling Roger Stone

Belg loopt bekken­breuk op tijdens lockdown­feest­je, nadat hij via balkon probeert te vluchten voor politie

20 december In België heeft een jongeman een bekkenbreuk opgelopen nadat hij probeerde te vluchten voor de politie tijdens een lockdownfeestje gisteravond. Hij probeerde via een balkon te ontsnappen, maar eindigde in het ziekenhuis. Drie andere feestgangers belandden in de politiecel.