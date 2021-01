Trump verleent gratie aan oud-adviseur Steve Bannon

Update / Video Rusland zet twee Nederland­se diplomaten uit na eerdere actie AIVD

18 januari Rusland wijst twee Nederlandse diplomaten uit in reactie op de uitwijzing van twee Russische diplomaten door Nederland in december. Nederland zette de twee Russen eerder uit vanwege spionage-activiteiten. Het Nederlandse duo werkt op de ambassade in Moskou en moet het land binnen twee weken verlaten. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) noemt de Russische actie onterecht en buiten de schuld van de diplomaten.